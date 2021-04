Anderlecht se porte partie civile dans l’enquête contre l’agent Didier Frenay

Le RSC Anderlecht s’est porté partie civile dans l’enquête judiciaire contre l’agent de joueurs Didier Frenay. L’information est parue dans les décisions de la Commission des licences de l’Union belge de football (RBFA) publiées mercredi.

« Le club a reçu l’autorisation du club allemand de Wolfsburg le 10 mars dernier de reporter de deux mois les deux dernières tranches du transfert de Nany Dimata étant donné que le club s’est porté partie civile dans le dossier des transferts de l’agent Didier Frenay qui avait réalisé ce transfert », pouvait-on lire dans le rapport.

Frenay avait été arrêté le 28 septembre dernier à Monaco et avait été libéré le lendemain plus tard après son audition, sans avoir été inculpé. Il avait toutefois été placé sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu’il avait dû rendre son passeport et n’avait pas été autorisé à quitter la principauté.