Vaccination: près de 11.000 effets indésirables rapportés en Belgique

Entre le début de la campagne de vaccination en Belgique à la fin décembre 2020 et le 12 avril, 10.943 rapports d’effets indésirables ont été notifiés via le formulaire disponible en ligne, indique jeudi l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS). Dans 69% des cas, il s’agit d’un effet qualifié de «non grave».

Dans 27% des cas, l’effet indésirable avait pour conséquence une incapacité de travail ou de quitter le domicile. Les quatre derniers pourcent consistent en un événement médical significatif (2%), une hospitalisation (1%), une mise en jeu du pronostic vital (moins de 1%) et un décès (moins de 1%).