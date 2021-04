Van Tichelt renvoie Chouchi et Casse dos à dos

Depuis octobre 2020, en raison de douleurs récurrentes à la nuque, Dirk Van Tichelt a mis un terme à sa carrière et il le sent. « Il m’arrive encore de mal dormir, mais comme j’ai enfin pu prendre le temps de laisser reposer mon corps, je n’ai plus trop de pépins physiques », se réjouit le médaillé de bronze des moins de 73 kg aux JO de Rio. « Ce qui me fait le plus plaisir, c’est que je peux à nouveau jouer avec mon fils Arthur (4 ans) et ma fille Fran (2 ans) sans douleur ! »

A 36 ans, le Campinois a évidemment d’autres occupations que celles purement familiales. Depuis quelques mois, il a intégré le staff d’entraîneurs de la Fédération flamande de judo, où il s’occupe prioritairement des espoirs et des juniors. « Transmettre tout ce que j’ai appris pendant toutes ces années était quelque chose de logique pour moi. Surtout que pour l’instant, ceux avec qui je travaille m’écoutent encore ! »