Alaphilippe fidèle à ses couleurs: le maillot arc-en-ciel a prolongé jusqu’en 2024

Le court-métrage « behind the scene » (disponible sur les réseaux sociaux) que l’équipe Deceuninck-Quick Step a pris l’habitude de réaliser lors de chaque grand événement de la course cycliste ne mentait pas après le Tour des Flandres. On y voit ainsi, dans l’intimité du bus de Deceuninck-Quick Step, Julian Alaphilippe congratuler longuement Kasper Asgreen et échanger avec lui des propos que les micros n’ont pas intercepté. Entre eux, un regard de complicité et d’admiration réciproques. Un mélange subtil d’amitié et d’appréciation par rapport à l’exploit athlétique réussi par le Danois.

Ces images ne mentaient pas quant à l’avenir sportif de ces deux champions en fin de contrat au sein de l’équipe belge. Car si Julian Alaphilippe a prolongé jeudi son bail pour trois années supplémentaires avec Patrick Lefevere, Asgreen suivra (à chaque semaine une bonne nouvelle), comme il l’avait d’ailleurs lui-même laissé entendre au soir du Ronde.