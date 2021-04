Socios, quand la cryptomonnaie rencontre le monde du sport (vidéo)

Alors que le Bitcoin vient de casser son prix le plus haut (dans les alentours de 60.000$) et que le marché de la cryptomonnaie flambe à nouveau, de plus en plus de projets viennent éclore dans cette sphère, certes encore novatrice pour certains. Des projets pouvant relier toutes sortes de secteurs comme le fait Socios et sa monnaie « Chiliz » dans le monde du sport.