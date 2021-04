Standard-Beerschot: les deux équipes qui marquent le plus en fin de match

12 Beerschot : le plus performant sur les 5 derniers déplacements

Ceux qui pensent que le match décisif face au Beerschot ne sera qu’une formalité pour le Standard vont peut-être un peu vite en besogne. Si, avant le dernier match de la phase classique, l’équipe anversoise n’a pris que 22 points sur les 48 mis en jeu, elle est par contre, sur les cinq derniers déplacements en championnat, la plus performante de Division 1A avec un bilan de 12 points sur 15 et des succès glanés respectivement à Zulte Waregem (0-3), OH Louvain (0-1), Genk (1-2) et Waasland-Beveren (1-2) avant de se prendre les pieds dans le tapis sur la pelouse du CS Bruges (défaite 2-1). Cela étant, 12 points sur 15, c’est mieux qu’Anderlecht (11), que le FC Bruges (10) et l’Antwerp (10). « On va jouer ce match à 100 % et on sera dans les Playoffs 2 », promet Selim Amallah, l’un des hommes en forme côté liégeois.