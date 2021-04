NBA: LaMarcus Aldridge, victime d’irrégularités cardiaques, met un terme à sa carrière

Arrivé il y a quelques semaines à Brooklyn en quête d’un premier sacre NBA, LaMarcus Aldridge a mis brutalement fin à sa carrière de basketteur. Le joueur, sept fois All-Star, a annoncé jeudi sur Twitter souffrir d’irrégularités cardiaques.

« J’ai joué mon dernier match avec un rythme cardiaque irrégulier. Plus tard cette nuit-là, ça s’est même empiré et cela m’a vraiment inquiété », a écrit ’LMA’ sur Twitter. « Le lendemain, j’ai informé l’équipe, qui m’a emmené à l’hôpital. Même si je vais mieux, ce que j’ai ressenti cette nuit-là était l’une des choses les plus effrayantes que j’ai vécues. J’ai pris la décision difficile de prendre ma retraite. Après avoir donné priorité au basket pendant quinze ans, il est temps de mettre ma santé et ma famille en premier. »