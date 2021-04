Chimie: l’industrie européenne inquiète de la pénurie de plastique

Châssis, voitures, brosses à dents, emballages, matériel médical… Le plastique est partout autour de nous dans les objets du quotidien. Pourtant depuis plusieurs semaines, les utilisateurs européens de matières premières ou de produits semi-finis sont de plus en plus inquiets devant ce qu’il faut bien appeler une pénurie. « L’industrie européenne de la transformation des matières plastiques est confrontée à de graves pénuries de matières premières et à des hausses de prix extrêmes jamais connues », constatait au début de cette semaine l’association européenne du secteur (EuPC) dans un communiqué. « Cette situation menace la survie économique de nombreuses PME mais met également en péril la production d’innombrables produits, allant des applications dans le bâtiment et l’industrie automobile aux produits essentiels pour les chaînes d’approvisionnement en emballages alimentaires et en produits pharmaceutiques », ajoute l’EuPC.