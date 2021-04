Brexit: le Parlement européen joue la montre

Remember Brexit ? On pourrait l’avoir oublié mais le vaste accord de coopération et de commerce conclu le soir de Noël au terme de dix mois de négociation homérique entre l’UE et le Royaume-Uni n’est toujours appliqué qu’à titre provisoire. Et seulement pour quinze jours encore, à moins d’une ratification en bonne et due forme d’ici là par le Parlement européen. Faute de quoi, on renouerait avec le scénario-cauchemar du « Brexit dur » : un voisinage sans foi ni loi (ou presque) avec le marché britannique, avec des droits de douane, le risque d’une profonde divergence des normes et l’absence de gouvernance pour gérer la relation post-divorce.