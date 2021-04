En Espagne, des concerts pour tester «une culture sûre»

Le 27 mars dernier, un concert de rock a été organisé pour 5.000 spectateurs à Barcelone. Les résultats du suivi épidémiologique seront bientôt connus : l’équipe scientifique est confiante et redonne de l’espoir au monde espagnol de la culture.

Un groupe de rock sur scène jouant en direct pour 5.000 personnes collées dans la fosse… Alors que de nombreux pays en rêvaient, Barcelone l’a fait. Le 27 mars dernier, en collaboration avec les autorités sanitaires et une équipe scientifique, les principaux acteurs du monde culturel barcelonais offraient un voyage dans un monde pré-pandémique à quelques milliers de chanceux, émus et conscients d’assister à un événement inédit et impensable dans le reste du continent.

Malgré l’apparente insouciance du projet, l’organisation avait suivi des règles sanitaires strictes : tous les participants avaient réalisé un test antigénique quelques heures plus tôt, un masque FFP2 leur était distribué à l’entrée de l’immense salle de concert du Palau Sant Jordi et le renouvellement de l’air était contrôlé en permanence. Le tout, supervisé par l’équipe scientifique de l’hôpital Germans Trias i Pujol de Badalone, en banlieue de Barcelone, et baptisé « festival pour une culture sûre ».