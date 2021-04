L’avocat liégeois Roman Aydogdu dément toute escroquerie envers Bernard Tapie

L’avocat et professeur à l’Université de Liège Roman Aydogdu, accusé par l’homme d’affaires français Bernard Tapie d’avoir empoché une commission sur la vente d’une villa située à Saint-Tropez dans le cadre de la liquidation des sociétés de son groupe, dément toute escroquerie judiciaire, a-t-il fait savoir jeudi.

M. Aydogdu contredit ce qu’il désigne comme « la pièce maîtresse » de Bernard Tapie dans sa stratégie médiatique. « Je n’ai perçu à ce jour aucune rémunération pour le mandat de liquidateur judiciaire que m’a confié le tribunal, en dépit des centaines d’heures de travail effectuées depuis le début de ma mission », témoigne-t-il.

« D’autre part, depuis plus de six mois, ce n’est plus moi, mais trois autres mandataires de justice, curateurs, qui sont chargés de la vente de la villa et seront rémunérés à cet effet, dans le respect de la loi », poursuit-il.