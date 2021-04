Bourse de Bruxelles - AB InBev a finalement réduit son soutien au BEL 20

Après avoir quasi effacé la totalité de son avance matinale, l'indice BEL 20 devait reprendre timidement un peu de hauteur parallèlement à l'ouverture positive de Wall Street. Notre indice confirmait une avance de 0,16 pc à 3.941,48 points avec seulement 7 de ses éléments en hausse. AB InBev (56,50) soutenait toujours le BEL 20 mais ne gagnait plus que 3,75 pc après une recommandation à l'achat. UCB (80,90) suivait avec un gain de 1,63 pc, arGEN-X (230,10) regagnant 0,44 pc alors que Solvay (104,00) et Galapagos (66,88) abandonnaient 1,09 et 2,24 pc. KBC (61,30) et Ageas (50,40) reculaient de 1,16 et 1,29 pc, ING (10,35) perdant par ailleurs 1,35 pc. Proximus (18,46) était négative de 0,83 pc et Telenet (35,36) positive de 0,86 pc, Orange Belgium (22,05) et Bpost (8,44) cédant de leur côté 0,23 et 0,65 pc. Aperam (43,00) reperdait finalement 2,23 pc alors que Umicore (47,54) restait positive de 0,53 pc, GBL (91,20) cédant 0,57 pc tandis que Colruyt (48,30) et Ahold Delhaize (22,88) perdaient 1,09 et 1,25 pc.