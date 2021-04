L’avocat liégeois attaqué par Bernard Tapie réplique: «Je déplore ces injures et menaces»

Une réplique en deux temps. Le tribunal de l’entreprise de Liège, et l’avocat liégeois Roman Aydogdu, ont réagi concomitamment jeudi aux révélations du Soir sur la plainte pour «escroquerie au jugement» déposée par Bernard Tapie contre le liquidateur. L’ex-patron d’Adidas reproche à Me Aydogdu d’avoir manœuvré en coulisses pour gagner du temps avec une procédure de liquidation de ses sociétés devant le tribunal du commerce de Bobigny d’une part, et d’avoir lancé en catimini une procédure de liquidation à Liège pour sa filiale luxembourgeoise SREI, elle-même logée au sein de GBT Holding, société belge, d’autre part. La SREI gère la villa de Saint-Tropez du millionnaire, appelée « La Mandala » et estimée à quelque 70 millions d’euros.