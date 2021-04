La violence des gangs proches du pouvoir dévaste Haïti

Décodage

L’enlèvement le 11 avril de sept religieux -cinq Haïtiens et deux Français- par un gang armé, les « 400 Mawozo », qui réclame 1 million de dollars de rançon, a remis Haïti sous les feux de l’actualité.

Ce kidnapping est « révélateur : un cap a été franchi », analyse Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques et spécialiste de Haïti au Cetri. « Précédemment, peu de religieux étaient victimes de rapt, et encore moins d’étrangers. » Il confirme que la violence se généralise et se radicalise. « Ce qui est étrange, c’est que ces gangs sont liés à des hommes de pouvoir qui n’aiment pas la pression médiatique que cause forcément l’enlèvement d’étrangers ».