Réouverture de l’horeca: les bourgmestres frondeurs persistent, le fédéral reste inflexible sur la date

Tant à Namur qu’à Liège, les bourgmestres maintiennent qu’il sera « impossible » d’évacuer les établissements qui rouvriront avant le 8 mai. Alexander De Croo refuse de revenir sur cette date et tente de calmer les esprits. Et le parquet avertit : il ordonnera aux policiers de verbaliser.

Le ton est monté d’un cran entre le gouvernement fédéral et certains bourgmestres. Après l’annonce ce mercredi d’une ouverture des terrasses décalée au 8 mai (alors que certains restaurateurs et cafetiers s’accrochaient à la promesse du 1er), quelques bourgmestres ont marqué leur incompréhension envers cette décision. A Liège, Namur et Middelkerke, les autorités locales ont clairement laissé entendre que si la désobéissance s’installait en terrasse le jour de la fête du travail, elles laisseraient faire. Sans demander à la police d’intervenir. Et en interne, d’autres bourgmestres auraient fait passer le même message au sein du PS, notamment. Sans le dire publiquement.