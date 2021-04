Ecoles: un cinquième des apprentissages perdu dans la crise sanitaire

Les enfants n’ont rien ou peu appris lors de la fermeture des écoles, et ce malgré l’apprentissage en ligne. » C’est en tout cas la conclusion d’une étude publiée dans la revue scientifique PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Depuis mars 2020, les inquiétudes vont bon train sur la question épineuse des apprentissages. Les élèves peuvent-ils emmagasiner de nouvelles connaissances à distance ? Les parents sont-ils à même de jouer le rôle d’enseignant ? Jusqu’à présent, il fallait se contenter d’enquêtes d’impression, du ressenti des uns et des autres. Avant que des chercheurs de l’Université d’Oxford se penchent sur des données récoltées au Pays-Bas.