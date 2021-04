Goffin: «On ne regrette jamais de ne pas devoir défier Djokovic…»

Ballotté entre les hauts (sacre à Montpellier) et les bas (défaites d’emblée à Dubaï et Miami), comme la météo yo-yo de Monte-Carlo, David Goffin (15e mondial) a peut-être enfin retrouvé son rythme de croisière en bord de Méditerranée. Et surtout, à nouveau ce tennis qui déchire les armures sur terre battue. Car voilà trois succès très convaincants : contre Marin Cilic, ex-nº3 mondial, face à Marco Cecchinato, ex-demi-finaliste à Roland-Garros, et surtout, ce jeudi, contre Sascha Zverev, actuel 6e joueur mondial !