Des discussions sont en cours avec la Flandre et la Wallonie afin que Bruxelles puisse récupérer 60.000 vaccins qui ont été administrés dans les centres de la capitale à des membres du personnel soignant, des policiers et des patients domiciliés en Flandre et en Wallonie, a indiqué jeudi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, en commission du parlement régional.