Jonathan Legear: «Dans trois ans, Anderlecht aura rattrapé Bruges»

Jonathan Legear (34 ans) a beau être au repos forcé avec Visé, en Nationale 1, il n’en continue pas moins de suivre de très près l’évolution du football belge. Et, plus particulièrement, celle de ses anciens clubs préférés : Anderlecht, le Standard et Saint-Trond. Entre deux rendez-vous pour des châssis et la construction d’une piscine dans sa nouvelle demeure de Verlaine, le Liégeois a largement pris son temps pour évoquer l’avenir des Mauves et des Rouches. Mais aussi le sien.

Jonathan Legear, la D1 amateurs étant à l’arrêt depuis des mois, ne commencez-vous pas à trouver le temps long ?