Les enquêteurs veulent savoir si Lucien D’Onofrio a joué un rôle ou non dans l’acquisition de la villa. - photo news

Lucien D’Onofrio, homme fort du football belge et ami de longue date de Bernard Tapie, a été entendu par la police judiciaire ce jeudi 15 avril dans la matinée, selon les informations du Soir confirmées par l’avocat de l’intéressé. Cette audition s’est effectuée dans les locaux de l’Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée (OCDEFO), à Bruxelles. Elle a duré entre une et deux heures.