Coronavirus: les «événements tests», une perspective culturelle toute relative

Bénédicte Linard, la ministre de la Culture, a expliqué qu’elle proposerait six projets d’«événements tests». - Belga.

C’est écrit noir sur blanc dans l’infographie publiée par les autorités belges dans la foulée du Comité de concertation de mercredi : « A partir du 26 avril, des projets pilotes seront menés dans différents secteurs notamment la culture, l’événementiel et le sport. »

Ceux qui ont envie de voir le verre à moitié plein se diront que l’on dispose enfin d’une date et donc de perspectives ; les autres que cela fait six mois qu’on en parle sans que rien ne se passe. « L’idée est de pouvoir avoir une vision claire de ce qu’on pourra faire cet été », détaille un participant au Codeco. « On ne peut pas dire à tous ces gens qu’on va attendre septembre… » Mais comment s’assurer en pratique qu’aller voir le nouveau spectacle d’Alex Vizorek ou un concert de Céline Dion « n’est pas dangereux » ? C’est tout l’enjeu de ces fameux projets pilotes appelé « événements tests ».