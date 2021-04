Sous les couches de peinture, la Bourse d’antan revient à la vie

Cela fait un peu plus d’un an que la rénovation de l’édifice historique a débuté. Pendant qu’ils s’activent sur le gros œuvre, les ouvriers découvrent quelques jolies surprises sur le chantier, mais aussi de moins belles.

Reportage

Cela fait désormais un peu plus d’un an que la Bourse passe sur le billard, dans le cadre de grands travaux de rénovation lancés à l’initiative de la Ville de Bruxelles. Nous voici en plein cœur du gros œuvre. Passé le portique de sécurité et les imposantes palissades qui encerclent le volume, l’immensité du hall dégarni se dévoile ainsi sous des contours inédits. À l’intérieur de l’édifice historique du centre-ville, chariots élévateurs, marteaux-piqueurs et ouvriers font trembler les murs de la baraque, certains pans étant devenus méconnaissables sous l’effet de cette thérapie de choc qui vise à offrir une seconde jeunesse au bâtiment et à ses 12.000m2 de surface.