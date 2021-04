Traces: un formidable travail de mémoire

Caroline Lamarche et Gaël Turine livrent un très bel ouvrage rassemblant témoignages et portraits de membres du personnel du collectif des Hôpitaux Iris Sud.

Des visages et des mots. Ce sont les seuls ingrédients de Traces, très bel ouvrage réalisé par l’écrivaine Caroline Lamarche et le photographe Gaël Turine. A la base de la démarche, trois femmes travaillant pour le Collectif des Hôpitaux Iris Sud à Bruxelles : Déborah Cordier, psychologue pour enfants, Delphine Jarosinski, responsable de la communication et Chiara Moncada, conseillère en prévention (aspects psychosociaux). Face à la pandémie et aux bouleversements que celle-ci entraîne dans les hôpitaux, elles décident d’unir leurs forces pour faire en sorte que tout ce qui a été vécu durant la première flambée ne soit pas oublié. Pour cela, elles décident de faire entrer des créateurs à l’hôpital.