Déviation de la tête à l’aveugle, reprise en un temps: le superbe but de Manchester United (vidéo)

Le premier but inscrit ce jeudi soir lors des matches retours des quarts de finale de l’Europa League est sans contestation possible le plus joli. On ne jouait que depuis 6 minutes lors du match entre Manchester United et Grenade lorsque Paul Pogba a réalisé une déviation de la tête à l’aveugle. Un geste génial, à l’instar de ce qui a suivi, c’est-à-dire la reprise en un temps d’Edinson Cavani. L’Uruguayen faisait mouche et lançait les Mancuniens vers un nouveau succès en Europa League et, par la même occasion, vers les demi-finales de cette édition 2020-2021.