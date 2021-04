Comment faire rentrer le désir de rébellion dans sa boîte?

Le souci n’est plus seulement le virus et ses variants assassins mais le risque d’une autre contagion, celle de la « désobéissance civile »,

Far west ? Au sens figuré, c’est « le nom que l’on donne à un endroit où règne la loi du plus fort ». Géographiquement, le Far West est lié au sol nord-américain, mais la peur est que, le 1er mai prochain, il prenne ses quartiers à Liège-la-rebelle et pas que…

Le souci n’est ainsi plus seulement le virus et ses variants assassins mais le risque d’une autre contagion, celle de la « désobéissance civile », ce mouvement via lequel des citoyens transgressent délibérément, de manière publique, concertée et non violente, une loi en vigueur pour exercer une pression visant, dans le cas qui nous occupe, à faire changer une décision politique prise par le pouvoir exécutif.