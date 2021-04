«Tabarly pouvait être excessif, et j’étais un des rares à oser lui gueuler dessus!»

Même s’il le désigne lui-même comme « le mythe », Jean Le Cam ne témoigne d’aucune exubérance au moment d’évoquer Eric Tabarly (le navigateur, mort noyé en 1998) qu’il a côtoyé dès ses 21 ans.

Dans quelles conditions avez-vous rencontré Eric Tabarly ?

Alors que je devais faire mon service militaire, j’avais d’abord imaginé en être exempté suite au décès de mon père. Puis j’ai appris qu’en tant qu’officier de marine, Tabarly pouvait embarquer des appelés sur son Pen Duick VI avec lequel il allait disputer la célèbre Whitbread (NDLR : tour du monde en équipage). Il me semblait inabordable, mais grâce à une relation, je me suis rendu chez lui pour lui proposer mes services. Et il a accepté, pour mon plus grand bonheur…