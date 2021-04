Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte: «Il y a un ras-le-bol»

Le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye (MR) – par ailleurs président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie – était l’invité de BelRTL ce vendredi matin. Il est revenu sur les décisions prises par le Comité de concertation et les difficultés qui s’annoncent. « Il y a un ras-le-bol chez les bourgmestres qui gèrent la crise depuis plus d’un an. Les dernières décisions ont été vécues plus difficilement » a souligné le libéral. « Tout le monde est mal à l’aise avec les mesures. Les bourgmestres sont au plus proches de la population et des secteurs. Et les gens en ont ras-le-bol. On doit faire remonter ce message. »