First Aid Kit revisite le patrimoine sans âge de Leonard Cohen: l’écoute intégrale

Le duo folk suédois composé des sœurs Johanna et Klara Söderberg a livré en mars 2017, au Royal Dramatic Theater de Stockholm, deux soirées magiques en hommage à Leonard Cohen. Accompagnées d’invités suédois, chanteurs et acteurs, d’un groupe à cordes de huit musiciens et même d’un chœur d’une vingtaine de personnes sur deux titres, Johanna et Klara, très touchées par la mort du poète québécois quelques mois plus tôt, font plus que reprendre ses célèbres chansons. Elles restituent l’homme dans toute sa richesse et sa complexité, faisant revivre aussi bien le chanteur, auteur et compositeur que le poète et le romancier. Cet enregistrement live va au-delà des reprises habituelles de type tribute pour réinterpréter à leur façon – tendre et subtile et d’une musicalité folle – l’œuvre de Leonard. En véritables filles spirituelles inspirées, elles revisitent avec de nouvelles perspectives un patrimoine sans âge.