AstraZeneca: l’Europe pourrait ne pas renouveler son contrat de vaccins

Il est probable que l’Union Européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins contre le Covid-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, a indiqué vendredi la ministre française de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher.

« La décision n’est pas tranchée » mais, après la décision du Danemark mercredi d’abandonner ce vaccin, « c’est la plus grande probabilité » que l’Europe ne fasse pas de nouvelles commandes, a indiqué la ministre sur la radio RMC.

« Nous n’avons pas amorcé de discussions avec Johnson & Johnson et avec AstraZeneca pour un nouveau contrat, là où nous avons d’ores et déjà amorcé des discussions avec Pfizer/BioNTech et Moderna », a-t-elle souligné.