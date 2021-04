Yves Van Laethem met en garde: «La baisse significative n’a pas lieu» (vidéo)

La baisse significative n’a pas lieu », a mis en garde Yves Van Laethem. « Le taux d’occupation des hôpitaux reste actuellement à un niveau élevé », a assuré le porte-parole interfédéral à l’occasion d’une conférence de presse, ce vendredi 16 avril.

Yves Van Laethem a également fait le point sur la vaccination du personnel de santé dans les maisons de repos. De fortes disparités existent en fonction des régions, avec une couverture vaccinale nettement plus importante en Flandre (86,5 %) qu’en Wallonie (58,2 %) et à Bruxelles (47 %). « Si on essaye de voir pourquoi les personnes refusent cette vaccination, dans la grande majorité des cas, il n’y a pas de raison médicale, explique l’infectiologue. Il y a clairement un blocage par rapport à la vaccination chez certaines personnes, tant au niveau du personnel qu’au niveau des résidents. Les raisons de ce refus devront être approfondies pour essayer d’améliorer ces scores qui ne sont pas bons en Wallonie et à Bruxelles. »