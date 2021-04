Notre correspondante raconte ses échanges avec «le Serpent», le tueur de la série Netflix

Depuis le 2 avril, Netflix diffuse « Le Serpent », une série en huit épisodes qui retrace l’histoire de Charles Sobhraj, le serial killer français qui a hanté les routes hippies de l’Asie dans les années 1970. De la fin 2011 au début 2012, j’étais en contact téléphonique et épistolaire avec cet homme, perçu comme l’un des plus grands tueurs en série du vingtième siècle.

Récit

Posé sur la table d’un café du sud de Delhi, mon téléphone portable vibre. Je suis plongée dans une conversation avec des amis et je ne remarque pas l’indicatif népalais du numéro qui s’affiche sur l’écran. Je finis par prendre les appels insistants. La ligne est brouillée et je ne reconnais pas la voix. En anglais, je demande à mon interlocuteur de s’identifier. Après avoir vainement tenté de me faire comprendre son nom, l’homme rit et me lance, en français, une phrase que je finis par saisir : « C’est le gars au fond du trou ! »