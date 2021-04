Télétravailler à l’étranger? C’est possible, mais il y a des règles

De plus en plus d’employés s’exilent dans des contrées plus clémentes pour accomplir leurs tâches professionnelles. Un bon plan garanti ? Attention au casse-tête administratif hors des frontières belges.

Pourquoi télétravailler avec un mur de béton sous le nez alors que vous pourriez rédiger vos rapports professionnels face à la mer ou à des sommets enneigés ? A l’heure où le télétravail est de plus en plus ancré, vous êtes sans doute nombreux à vous être posé la question. Rappelons tout de même que les voyages seront, à partir de lundi, toujours fortement déconseillés, mais, à plus long terme, l’idée pourrait bien en titiller plus d’un. L’aventure dépend un peu d’où vous souhaitez poser votre ordinateur. Et sur ce point, soyons clairs : tout sera plus facile si vous restez dans le royaume. La première chose à savoir, c’est que la loi ne s’oppose pas au fait de télétravailler ailleurs qu’à la maison. « Elle dit que le télétravail peut être effectué au domicile du travailleur ou en tout autre lieu choisi par lui. Sous-entendu quand même avec l’accord de l’employeur ou en tout cas moyennant une information préalable de celui-ci », détaille Catherine Mairy, Legal Expert chez Partena Professional.