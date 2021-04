Jérémy Perbet, ancien joueur de Charleroi, signe pour deux saisons au RFC Liège

Pour son premier transfert du mercato, le RFC Liège frappe un très grand coup ! À la recherche d’un attaquant de pointe, le matricule 4 a réussi à convaincre Jérémy Perbet. L’attaquant français débarque à Rocourt avec un CV impressionnant dans ses bagages.

Formé à Clermont, en France, avant des passages à Strasbourg et Angers (Ligue 2), il a ensuite mis le cap sur notre pays qu’il a écumé du nord au sud et de l’est à l’ouest avec des piges à Charleroi, Tubize, Lokeren, Mons, La Gantoise, le Club de Bruges, Courtrai et dernièrement OHL. Si le CV impressionne, ses statistiques également puisqu’il compte 201 matches de D1 belge pour 90 buts et 16 passes décisives. Sans oublier ses saisons en D1B, avec 48 matches pour 30 buts et 2 passes décisives. En tout, il a presque atteint le cap des 200 réalisations chez les pros !