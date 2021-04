Mbaye Leye préface la réception du Beerschot: «En terminant sixième et en gagnant la Coupe, le Standard aura réussi sa saison!»

À l’aube de la saison, le Standard se voulait ambitieux : les Playoffs 1, c’était l’objectif pour le club liégeois qui savait que la réduction de six à quatre places pour ces Champions Playoffs allait forcément compliquer les choses pour l’équipe de Philippe Montanier. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et a entraîné dans son cours les défaites, les désillusions et l’éviction de l’entraîneur français, remplacé par Mbaye Leye. L’entraîneur liégeois sait à quel point la semaine qui se profile est importante pour le club, car elle peut à elle seule modifier le visage de la saison de son équipe. « Si on termine sixième et qu’on remporte la Coupe de Belgique, bien sûr que la saison sera réussie », estime le Sénégalais. « Plus que réussie même. Quand on voit par où on est passé cette saison, ce serait plus que satisfaisant. Nous sommes maîtres de notre destin, donc nous n’allons pas faire attention aux résultats des autres équipes. »