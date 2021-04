Coronavirus - Plus d'un employé sur trois a subi une perte de revenus en 2020

Plus d'un salarié sur trois a enregistré une perte de revenus en 2020 à cause des conséquences de la pandémie de coronavirus, estime une étude de la KU Leuven diffusée vendredi. "Nous avons observé un plus grand impact sur les chômeurs temporaires de longue durée, tels que les travailleurs du secteur de l'horeca ou de l'événementiel", explique le chercheur Stijn Van Houtven.