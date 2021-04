France: l’impossible union d’une gauche en crise

Décodage

Ils seront une vingtaine autour de la table ce samedi. Leur mission : tenter d’éviter que la gauche aille droit dans le mur à la prochaine présidentielle, dans un an. Il y aura là des socialistes, des écologistes, des communistes, des insoumis, des représentants de « Génération.s » (le mouvement de Benoît Hamon) et des radicaux de gauche. Seuls absents notables, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, en déplacement en Amérique du Sud, et Christiane Taubira, ancienne ministre et candidate à l’Elysée en 2002, cantonnée en Guyane.