Andenne: un projet muséal prometteur

Le litige andennais est à la fois plus commun et plus prometteur qu’il n’y paraît. Plus commun, car les dégradations qui frappent le trésor de sainte Begge sont plus répandues qu’on ne le pense : « L’état sanitaire du patrimoine n’est malheureusement pas pire à Andenne que dans de nombreuses autres églises », relève la directrice de l’Irpa Hilde De Clercq. Par ailleurs, les carences des fabriques d’église et les querelles de propriété sont à ce point répandues que, dans un avant-projet de décret consacré à la protection du patrimoine meuble de la Belgique francophone, il est prévu de contrôler à l’avenir toutes les pièces remarquables de patrimoine, quel qu’en soit le propriétaire, et de placer les fabriques sous tutelle culturelle.