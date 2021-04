A Daverdisse et à Vresse-sur-Semois, les acheteurs néerlandophones se multiplient et transforment peu à peu ces communes.

Une fois le bois Saint-Remacle traversé, un pays de pierre et d’ardoises se dévoile. L’entrée de l’autoroute n’est qu’à dix kilomètres. Dix petites minutes et le dépaysement de l’Ardenne s’offrent à vous. Daverdisse, commune la moins peuplée de Belgique, a la particularité d’avoir sa maison communale… à Haut-Fays, les trois plus petits villages de l’entité (Gembes, Daverdisse et Porcheresse) s’étant ligués, lors de la fusion des communes, pour que le nom de la commune n’aille pas au grand.