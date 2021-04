Le Concours Reine Elisabeth aura bien lieu

Reporté l’an dernier en raison de la pandémie, le Concours Reine Elisabeth session piano aura bien lieu cette année à Flagey et à Bozar, suivant un protocole sanitaire strict. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si le public sera admis. Il sera par contre diffusé dans son intégralité sur la RTBF et à suivre sur Le Soir.

Les 74 candidats initialement admis en 2020 pouvaient se représenter aux épreuves de 2021 mais tous n’ont pas répondu présent en raison des difficultés à rejoindre la Belgique actuellement. Ce sont finalement 65 candidats (53 hommes et 12 femmes) de 19 nationalités qui participeront à cette session (les plus nombreux étant les Coréens, les Russes, les Japonais et les Français, suivis de près par les Américains et les Chinois).