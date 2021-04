Michel Lecomte: «À pieds nus»

1. Réseaux sociaux: Henry pourrait faire des émules...

Hormis, très épisodiquement, quelques photos et quelques clics échangés sur Instagram, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux (ni Facebook, ni twitter, ni autres). C’est un choix assumé, un peu contre vents et marées, il faut bien l’avouer. Quand vous êtes un personnage dit «médiatique», c’est presque un passage obligé d’être sur les RS pour y collectionner les followers, être dans les bonnes mouvances et partie prenante de ce tourbillon très agité. Tout n’est pas à jeter, loin de là puisqu’il y a aussi des infos à trouver et que beaucoup d’acteurs du sport en ont fait leur canal de com’ où la valeur ajoutée est rarement transcendante. Cristiano Ronaldo, c’est 50 millions de suiveurs et avec ça 44 millions de dollars de recettes via les entreprises qui le sponsorisent.