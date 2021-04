Hockey: trois prétendants pour deux places en demis

La dernière journée de compétition sera décisive et permettra à 2 clubs de rejoindre le Waterloo Ducks et l’Orée dans le dernier carré. Après 5 journées de playoffs, la Gantoise, le Dragons et le Léopold se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais plus personne n’aura le droit à l’erreur pour éviter la terrible désillusion de louper le Top 4.

Si dans la poule B, le Watducks et l’Orée ont validé, assez facilement, leur ticket pour les demi-finales, la lutte s’annonce terrible dans le groupe A avec un sprint final haletant et indécis entre 3 candidats qui ont, finalement, connu la « malchance » de se retrouver en compétition pour 2 places dans le dernier carré.

Pourtant, à l’issue du premier tour, la situation semblait assez limpide avec une Gantoise dominatrice et invaincue après 13 rencontres, un Léo qui montait en puissance et qui retrouvait toutes ses sensations pour remettre son titre en jeu et un Dragons, trop irrégulier pour revendiquer une participation au Top 4. Mais la trêve hivernale a redistribué les cartes et offre un suspense inouï au moment d’aborder ces 2 affiches décisives : Gantoise-Dragons et Racing-Léopold.

