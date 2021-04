Statut d’artiste: coup d’envoi cette semaine!

Le chantier du statut de l’artiste est ouvert : jusqu’à fin juin, Vandenbroucke et Dermagne se concertent avec les fédérations et le monde culturel avant de déposer un premier texte cet été aux partenaires sociaux.

Ce 31 mars, les deux vice-Premiers ministres socialistes avaient l’air détendus mais déterminés lorsqu’ils se sont adressés par visioconférence à une grosse quarantaine de représentants des fédérations professionnelles et associations de fait du monde artistique, tant néerlandophones que francophones. De sources concordantes, leur message était extrêmement volontaire et enthousiasmant. Oui, dès cette semaine du 19 avril, les cabinets des ministres des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit) et de l’Emploi Pierres-Yves Dermagne (PS) vont se réunir deux fois par semaine avec les experts désignés par le terrain pour faire avancer le projet de « statut d’artiste », inscrit au programme du gouvernement fédéral. Une dizaine de réunions sont prévues.

Le cabinet Vandenbroucke confirme en tout cas que le comité technique sera constitué cette semaine, qu’il tiendra sa première réunion, et qu’un logo sera même diffusé pour identifier l’opération.