Voyages: quelles sont les mesures en vigueur dans les pays prisés des Belges? (carte interactive)

Les voyages non essentiels seront de nouveau autorisés à partir du 19 avril.

L’interdiction stricte des voyages non essentiels prendra fin, comme prévu, le dimanche 18 avril au soir, a confirmé mercredi le Premier ministre, Alexander De Croo. Il n’y aura donc pas de nouvelle prolongation de cette mesure qui avait irrité la Commission européenne.

Cela ne veut pas dire qu’il sera tout à coup possible, dès lundi, de partir à l’étranger sans conditions, a souligné le libéral à l’issue du Comité de concertation. L’interdiction des voyages non essentiels traversant les frontières belges « sera remplacée par un contrôle strict » des obligations de dépistage et de quarantaine, qui valent pour les retours de zones considérées comme à risque (zones rouges).