Amstel Gold Race : requinqué après une pause nécessaire, Julian Alaphilippe prévoit une course nerveuse

Comme souvent lorsqu’il est au départ d’une course, le champion du monde catalysera une grande partie de l’attention médiatique.

Dimanche à l’Amstel Gold Race, Julian Alaphilippe ne dérogera pas à la règle. Le Français de la Deceuninck-Quick Step apparaît comme l’un des favoris à la victoire dans ce premier volet du triptyque ardennais qu’il prévoit «nerveux».

«J’ai fait la reconnaissance du circuit ce vendredi matin. Je pense que la course sera très nerveuse», a expliqué Alaphilippe en évoquant le tracé de la classique néerlandaise constitué exceptionnellement d’un circuit local de 16,9 kilomètres à répéter 13 fois. «Il faudra rester concentré. Les temps de récupération seront moins nombreux et l’enchaînement des difficultés sera difficile. Il faudra toujours être placé pour éviter de prendre une cassure. Le peloton sera encore plus nerveux.»