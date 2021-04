Energie: le gaz naturel et le nucléaire sont-ils des investissements verts?

La Commission européenne doit dresser la liste des investissements durables dans le cadre du Pacte Vert. Très polémique, la question des centrales au gaz et des centrales nucléaires est repoussée à plus tard.

La Commission européenne dévoilera la semaine prochaine ses propositions sur la « taxonomie verte », liste européenne des investissements respectueux de l’environnement, alors que des ONG, des experts et des eurodéputés s’alarment d’éventuels reculs et dénoncent la possible inclusion du gaz naturel. Eurodéputés et Etats-membres de l’UE s’étaient mis d’accord en décembre 2019 pour créer un système de classification des activités économiques durables et définir les standards de la finance verte, destinés à conditionner l’accès à certains capitaux ou subventions.