Hugo Siquet est l’une des révélations de cette saison au Standard: «Philippe Montanier ne me faisait pas entièrement confiance…» (vidéo)

S’il y a un joueur du Standard qui a explosé ces derniers mois, c’est bien Hugo Siquet. En quelques matches seulement, le défenseur a su s’imposer au sein du onze de base de Mbaye Leye, pour ne plus le quitter de la saison. Au-delà d’une place de titulaire, le jeune Liégeois est très vite devenu l’un des chouchous du public de Sclessin qui, paradoxalement, ne l’a jamais vu jouer depuis les tribunes ! Mais, selon le back droit, la présence des fans lui aurait permis d’éclore encore plus facilement. « Au début, j’étais sceptique », a expliqué Hugo Siquet dans l’émission Eleven Corner. « Je me disais que commencer sans public me serait bénéfique. Après, je me connais. Je pense que jouer devant du public m’aurait permis de me sentir encore mieux. Ça aurait vraiment pu me booster. J’ai déjà vécu l’enfer de Sclessin dans le stade. Si ça te booste quand tu es dans les tribunes, ça doit être encore mieux sur le terrain. Donc, au final, j’aurais préféré avoir du public. »