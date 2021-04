L’Amstel Gold Race en circuit fermé

Les contraintes sanitaires ont obligé l’organisateur à transformer sa course en ligne en épreuve de championnat. Une innovation à huis clos qui n’enlève a priori rien à la saveur de cette classique annulée en 2020.

Le parcours en serpentin qui faisait l’originalité de l’Amstel Gold Race au cœur du Limbourg néerlandais s’est adapté bien malgré lui aux exigences des conditions sanitaires. Annulée l’année dernière parce qu’il était en outre impossible de la reporter, la classique chère à Leo van Vliet, son emblématique organisateur, ne doit son existence en 2021 qu’à des contraintes drastiques, dont la plus importante concerne la mise en circuit de cette course en ligne. « Nous n’avions pas le choix, explique l’organisateur, afin de limiter l’espace géographique à sa plus simple expression. »