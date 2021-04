Ait El Hadj, facteur «X» d’Anderlecht

Mats Rits en a encore le tournis. Dimanche, lors de la seconde période du « Topper », le milieu de terrain brugeois ne savait plus où donner de la tête en essayant de défendre face à Anouar Ait El Hadj. Il s’en est fallu de peu qu’on ne revive la scène de Ligue des champions entre Jérôme Boateng et Lionel Messi dont l’Anderlechtois est un fan absolu. Le feu follet bruxellois a fait mine de rentrer à l’intérieur du jeu avant de repartir vers l’extérieur. Tout en technique, en fluidité et bien trop rapide pour Rits qui n’a pu, à aucun moment, stopper sa progression. Si l’action n’ira pas au bout, elle témoigne de toute la confiance que le médian offensif formé à Neerpede a emmagasiné dans ce match face au leader du championnat.