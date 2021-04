Standard-Beerschot, une rencontre presque aussi importante que la finale de Coupe pour les Rouches

En début de saison, le Standard affichait clairement ses ambitions. L’objectif fixé par la direction mais aussi par les joueurs et le staff eux-mêmes, c’était une qualification pour les Playoffs 1. « Car c’est là qu’un club comme le Standard doit se situer », estime Nicolas Gavory, pour éventuellement participer à la Ligue des champions et s’installer durablement, comme Bruges, dans le top du football belge. Aujourd’hui, à l’aube de cette 34e et dernière journée de phase classique, le discours a évidemment bien changé. Les défaites ont traîné derrière elles les déceptions et les retours à la raison, avec un pic atteint à Mouscron, où le club liégeois a laissé ses derniers espoirs de faire partie du quatuor magique, aujourd’hui composé de Bruges, Genk, l’Antwerp et Anderlecht. C’est donc pour simplement jouer les Playoffs 2 que le Standard tentera de vaincre le Beerschot dimanche à Sclessin, mais après une saison particulièrement chahutée, Mbaye Leye et les siens s’en contenteront volontiers.