Vaccination: la Région bruxelloise va renégocier les quotas d’attribution des doses

Attention, sujet sensible et compliqué. La campagne de vaccination en Belgique est un véritable casse-tête logistique et – sans surprise – politique. État fédéral oblige, les Régions et leurs habitants ne peuvent s’empêcher de jouer le jeu de la comparaison et, à chaque fois ou presque depuis le début, c’est Bruxelles qui perd. A la date du 16 avril, Sciensano détaillait sur son site que 18,5 % des Bruxellois âgés de plus de 18 ans ont reçu leur première dose contre 23,8 % des Flamands et 23,3 % des Wallons.